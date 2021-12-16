"Омікрон" вже біля українських кордонів: чим небезпечний штам і як його розпізнати

Новий штам коронавірусу мутує дуже швидко

У Польщі знайшли новий штам "Омікрону". Фото: колаж "Сьогодні"

У Польщі зафіксували перший випадок "Омікрону". Так, новий штам коронавірусу став ближчим до України.

Докладніше про небезпеку та симптоми "Омікрону" – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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"Омікрон" вже у Польщі

Перший випадок зараження "Омікроном" виявили у місті Катовіце. Санітарна інспекція Польщі вжила всіх необхідних заходів у зв'язку з появою нового штаму у країні.

Як стало відомо, 30-річна пацієнтка зараз перебуває в ізоляторі та почувається добре.

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

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пацієнти скаржилися на сильну втому;

у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс та високу температуру;

у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодь. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також неясно, чи захистить від COVID-19, викликаного цим штамом, наявна у світі та Україні вакцина.

Штам мутує дуже швидко

Кількість заражень цим штамом збільшується майже у всіх провінціях Південно-Африканської Республіки. Це свідчить про те, що він може мати підвищену швидкість передачі.

Однак незрозуміло, чи "Омікрон" передається швидше, ніж, наприклад, "Дельта". Також невідомо, чи викликає нова мутація більш тяжкий перебіг хвороби.

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Попередні дані свідчать про зростання кількості інфікувань у Південній Африці. Ймовірно, йдеться про підвищену передачу, якщо порівнювати з іншими штамами, що тут циркулюють. Наявні дані також не вказують на наявність специфічних симптомів, які б відрізняли перебіг захворювання після зараження саме цим варіантом коронавірусу.

У Великій Британії забили на сполох. Колаж "Сьогодні"

Викликає серйозне занепокоєння

Новий штам може мати близько 30 мутацій, що викликає серйозне занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування, підвищену трансмісивність (заразність) та можливе зниження ефективності вакцинного захисту.

Водночас немає жодних даних, які б підтверджували, що вакцина проти COVID-19 неефективна проти штаму "Омікрон". Для того, щоб визначати ефективність вакцини проти нового штаму, необхідні подальші дослідження. Очікується, що найближчі два-три тижні інформація про вплив вакцини на штам "Омікрон" буде доступна.

Як захистити себе від "Омікрону"?

Як і щодо раніше відомих мутацій, ефективними профілактичними заходами проти "Омікрону" залишаються: використання захисних масок, відстеження контактів та дотримання дистанції.

Чи є випадки зараження "Омікроном" в Україні?

Станом на 16 грудня в Україні не було виявлено штам "Омікрон". Водночас всі зразки, які не будуть визначені як "Дельта"-штам, підлягатимуть обов’язковому повногеномному секвенуванню.

Міністерство закордонних справ уже рекомендувало громадянам України утриматись від поїздок до країн, де виявили штам "Омікрон".

Вчені знайшли захист від "Омікрону"

Штам коронавірус "Омікрон" може частково оминати захист вакцин від COVID-19. Однак бустерна доза вакцини Pfizer/Biontech нейтралізує "Омікрон". Це показало дослідження Африканського науково-дослідного інституту здоров'я.

Вчені провели одне з перших лабораторних досліджень. Вони відстежували здатність клітин крові, взятих у вакцинованих препаратами Pfizer/BioNTech. У дослідженнях взяли участь 12 людей. Шестеро осіб серед них були інфіковані під час першої хвилі в Південній Африці.

Виявилося, що здатність клітин крові нейтралізувати загрозу вірусу може скорочуватися в 41 раз, проте імунний захист вірус не подолав. У зразках крові тих, хто одержав лише первинну серію вакцини, в середньому спостерігалося 25-разове зниження антитіл проти нового варіанту.

За словами вчених, це може вказувати на те, що двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від "Омікрону". Водночас бустерна вакцинація захистить від "Омікрону".

Масовий імунітет від коронавірусу може блокувати поширення "Омікрону" / Фото: Колаж: Сьогодні

Хто тепер має йти на карантин через "Омікрон": список

Україна посилила обов'язковий карантин для мандрівників з країн, де поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон".

Тепер люди, які понад сім днів протягом останніх двох тижнів перебували у країнах зі стрімким поширенням штаму "Омікрон", мусять піти на самоізоляцію тривалістю 14 днів.

Водночас варто пам'ятати: вакцинація, негативний тест чи сертифікат про одужання не звільняють від карантину.

На кого діятимуть нові обмеження:

на українців, на іноземців або людей без громадянства, які:

постійно або тимчасово проживають на території України,

є подружжям або дітьми громадян України,

є працівникамми іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні та членами їхніх родина,

інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

COVID-штам "Омікрон" почав вбивати

У Великій Британії від нового небезпечного штаму коронавірусу "Омікрон" померла людина – це перша смерть від нового варіанта COVID-19. Про це повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"На жаль, так, "Омікрон" викликає госпіталізацію, і принаймні один пацієнт, як було підтверджено, помер від "Омікрону", – сказав він.