Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎙 Слухаємо звуки зими Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🎄 Що зміниться з 1 січня 🍾 Підсумки року 2021
СЬОГОДНІ Новини України

"Омікрон" в Україні. Які COVID-вакцини довше захищають від штаму

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 січня, 08:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дослідження показало зниження ефекту від вакцин через поширення нового штаму "Омікрон"
Бустерні дози вакцин забезпечують хороший захист від коронавірусу
Бустерні дози вакцин забезпечують хороший захист від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже виявили перші випадки небезпечного штаму "Омікрон". Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу.

Про це йдеться в дослідженні, яке було проведене агентством охорони здоров'я та безпеки Великої Британії, передає "Sky News".

Реклама

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає ніякого ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрона" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.

Бустерна доза

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Реклама

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід підкреслив, що частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно щепилися бустерною дозою.

Що відбувається з імунітетом після "Омікрону"

В Африканському науково-дослідному інституті охорони здоров'я у ПАР провели дослідження, щоб дізнатися, як працює імунітет після "Омікрону". Для його проведення взяли 33 вакциновані та невакциновані особи, інфіковані штамом "Омікрон".

Зараження "Омікроном" гарантує, що ймовірність подальшого зараження варіантом "Дельта" нижче.

Реклама

Дослідження показало, що у людей, заражених штамом "Омікрон", особливо у тих, хто був вакцинований, розвинувся підвищений імунітет до штаму "Дельта".

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
1 січня. Папа Римський Григорій XV. Рівно 400 років тому, 1622-го, Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року дату 1 січня. Раніше у більшості християнських країн рік розпочинався 25 березня…
На зустріч із героєм!
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

30 611

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти