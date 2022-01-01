"Омікрон" в Україні. Які COVID-вакцини довше захищають від штаму

Дослідження показало зниження ефекту від вакцин через поширення нового штаму "Омікрон"

Бустерні дози вакцин забезпечують хороший захист від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже виявили перші випадки небезпечного штаму "Омікрон". Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу.

Про це йдеться в дослідженні, яке було проведене агентством охорони здоров'я та безпеки Великої Британії, передає "Sky News".

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Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає ніякого ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрона" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.

Бустерна доза

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

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Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід підкреслив, що частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно щепилися бустерною дозою.

Що відбувається з імунітетом після "Омікрону"

В Африканському науково-дослідному інституті охорони здоров'я у ПАР провели дослідження, щоб дізнатися, як працює імунітет після "Омікрону". Для його проведення взяли 33 вакциновані та невакциновані особи, інфіковані штамом "Омікрон".

Зараження "Омікроном" гарантує, що ймовірність подальшого зараження варіантом "Дельта" нижче.

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Дослідження показало, що у людей, заражених штамом "Омікрон", особливо у тих, хто був вакцинований, розвинувся підвищений імунітет до штаму "Дельта".

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