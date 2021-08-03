Він не бігав там, де знайшли його труп. Друг білоруського активіста Шишова розповів нові подробиці

Віталій Шишов був знайдений повішеним в парку зі зламаним носом (на фото праворуч - місце злочину). Фото: колаж "Сьогодні"

Один з друзів голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли мертвим у парку, розповів, що за місяць до смерті опозиціонер повідомив, що йому надійшла інформація про те, що проти білоруських активістів готуються провокації.

"Але ніхто і подумати тоді не міг, що дійде до вбивства", – сказав "Сьогодні" товариш Шишова Альгерд.

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До цього він додав, що останні дні Віталій активно займався підготовкою до річниці протестів в Білорусі.

"Вони, як відомо, почалися 9 серпня", – говорить Альгерд.

Також він підтвердив інформацію, що з'явилася раніше – Віталій був знайдений в тому місці, де ніколи не здійснював свої пробіжки.

"Його знайшли далеко від будинку, він там не бігав", – уточнив Альгерд.

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У той же час багато хто з українських громадських діячів обурилися в соцмережах, мовляв, як так, виходить, що у нас в країні себе вільно почувають співробітники іноземних спецслужб і їм ніхто не протистоїть. "Сьогодні" поставили це питання представникам спецслужб України. Тут не виключають того, що через смерть Шишова активізують свої контррозвідувальні дії.

"Все залежить від того, до яких висновків прийде слідство. Якщо виявиться, що до смерті активіста мають відношення іноземні спецслужби, то тоді і нами будуть зроблені відповідні висновки і вжито заходів", – розповіли нам співробітники спецслужб.

Нагадаємо, білоруського опозиціонера Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня. Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Раніше ми повідомляли, що приятелька загиблого Віталія Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було жодних – у хлопця було багато планів на життя.

Крім того, в "Білоруському домі в Україні" (БДУ) заявили, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму Лукашенка білоруса.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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