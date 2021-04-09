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Вони готові гризтися: Данилюк висловився про санкції проти контрабандистів

9 квітня, 22:04

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Апетити контрабандистів зовсім не зменшилися, вважає екс-міністр

Персональні санкції, які РНБО ввів 2 квітня проти десяти найбільших контрабандистів України, їх не зупинять.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив секретар РНБО (травень-жовтень 2019) і міністр фінансів України (2016-2018) Олександр Данилюк.

"Санкції абсолютно не працюватимуть. Зараз впало щось, через два дні обсяг відновиться ... Санкції – про війну і тероризм", – вважає Данилюк.

Також він зазначив, що після введення санкції контрабандисти отримали тільки переділ ринку.

"Що отримали контрабандисти? Просто переділ ринку. Що зараз відбувається? Люди стали біднішими. Купується менше, тому, і ввозиться (в Україні – Ред.) менше. А апетити контрабандистів зовсім не зменшилися. Тому вони готові гризтися друг собою, але краще ж це робити чужими руками, за допомогою РНБО", – заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів і 79 компаній.

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РНБО санкції Александр Данилюк
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