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Небезпечна "дитяча" ковбаса: в яких умовах виготовляють улюблений багатьма продукт

Дар'я Мельник Дар'я Мельник кореспондент
7 вересня, 06:15
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У цеху стоїть страшений сморід – про стерильність годі й мріяти
З чого роблять ковбасу? Колаж "Сьогодні"
З чого роблять ковбасу? Колаж "Сьогодні"

Унікальний експеримент "Сьогодні" – кореспонденти дізнались, із чого насправді роблять улюблену дитячу ковбасу. А ще здали шматок на дослідження – до спеціальної лабораторії. То чим виробники годують найменших споживачів і чи безпечна дитяча ковбаса?

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Кореспондентка спеціально влаштувалась на роботу на виробництво, щоб побачити зсередини процес виготовлення ковбаси. Її відмовляли навіть на підприємстві. Та попри все, пропонують прийти на роботу у в'язальний цех, де сиру ковбасу обв'язують нитками.

Пані Катерина, так звуть жіночку з кадрів, щоби було зрозуміло, на яку роботу підписуєшся, вирішує повести в цех. По дорозі розповідає, що на день людина має перев'язувати пів тонни ковбаси. Але журналістка придивляється до мішків з хімікатами та бутлів з незрозумілою рідиною. Завідувачка цехом каже, то все для ковбаси. Працювати треба 10 годин на добу й за кожну годину платитимуть 70 гривень.

У цеху сморід стоїть страшенний, а ще всі двері відкриті: мухам тут раді. Увагу привернули не накриті чани зі шкурами білого кольору, які лежали в якійсь рідині. Ймовірно ці шкури скоро й перетворяться на ковбасу. А от нітрит натрію у мішках – стабілізатор кольору, який, якщо вдихнути, можна обпалити собі верхні дихальні шляхи. Але без цієї отрути ковбаса не була б такою красиво рожевою.

Дивіться, в яких умовах виготовляють ковбасу, у сюжеті:

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Від побаченого волосся дибки. Натомість ковбаса – улюблений продукт для багатьох. Більшість покупців певні: якщо на етикетці написано "рекомендовано для дітей" – продукт якісний! Та чи так це насправді?

У наступній серії розслідування ми купили два види продукту на ринку й в супермаркеті та віддали на перевірку в лабораторію. Що ж там виявили – вже 7 вересня у новинах "Сьогодні".

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