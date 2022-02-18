Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Небезпечний розлад. Як COVID-19 може вплинути на психіку

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 17:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчені проаналізували дані 153 848 дорослих, які отримали позитивний тест на COVID-19
Вчені виявили небезпечні наслідки коронавірусу
Вчені виявили небезпечні наслідки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні досі висока захворюваність на коронавірус. Крім того, вчені виявили нові наслідки для психіки після хвороби.

Про це пише медичний журнал BMJ.

Реклама

Як проводили дослідження?

Вчені взяли дані 153 848 дорослих, які отримали позитивний ПЛР-тест. Потім вони порівняли їх із контрольною групою, яка не хворіла на COVID-19.

Крім цього, вчені порівняли COVID-пацієнтів з хворими на грип для того, щоб дізнатися, чи ризик розвитку психічних захворювань властивий тільки коронавірусу.

Що засвідчили результати?

Люди, які перехворіли на коронавірус, на 35% частіше страждали на тривожні розлади і майже на 40% частіше зазнавали депресії, ніж інші респонденти. У таких пацієнтів на 41% частіше спостерігалися проблеми зі сном і на 80% частіше нейрокогнітивний спад, що виявляється у забудькуватості, сплутаності свідомості, відсутності зосередженості та інших порушеннях.

Реклама

У чому причина таких наслідків?

Одна з гіпотез свідчить, що вірус може проникати в головний мозок та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки, тим самим викликаючи психічні розлади.

Ще один постковідний симптом

У людей, які перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Але лікарі зазначають, що постковідне випадання волосся є зворотним явищем хвороби й, як правило, повертається до норми самостійно.

Реклама

Є кілька факторів, які можуть спровокувати випадання волосся:

  • лихоманка – вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;
  • стрес – провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;
  • препарати зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;
  • порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров У Донецьку увімкнули сирену цивільної оборони. Ми дізналися, що там відбувається Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Яким буде кінотеатр "Київська Русь" після капремонту? Показуємо (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Бойовики стріляють на всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

209 228

захворіло за тиждень в Україні

-16%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти