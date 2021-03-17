Небезпека екологічної злочинності вимагає роботи на 200 відсотків – Зеленський

Однією з найбільших екологічних проблем в державі є нелегальний видобуток бурштину

Президент України Володимир Зеленський вважає, що посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони навколишнього середовища має бути одним з основних пріоритетів кримінальної політики.

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Про це стало відомо на нараді з питань законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища під головуванням Генпрокурора Ірини Венедиктової.

"Масштаби та суспільна небезпека екологічної злочинності вимагають від правоохоронних та інших державних органів роботи на 200 відсотків своїх можливостей. Посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони довкілля повинно бути одним із основних пріоритетів кримінальної політики", – підкреслив Глава держави.

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Ірина Венедиктова в свою чергу зазначила, що не налагоджене співробітництво між органами прокуратури, правоохоронними та іншими уповноваженими органами.

"Про яку результативність контролю за дотриманням природоохоронного законодавства може йтися, коли представники уповноважених державних органів ледь не щодня самі викриваються на вчиненні корупційних злочинів", – сказала Ірина Венедиктова.

Крім того, вона підкреслила, що викиди від промисловості становлять майже 3 мільйони тонн на рік і жодне правопорушення не завершилося напрямком обвинувального акта до суду.

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Також однією з найбільших екологічних проблем в державі є нелегальний видобуток бурштину. На сьогодні внесено відомості про майже трьохсот правопорушень цієї категорії, половина з яких – закрито.

Нагадаємо, не так давно Ірина Венедиктова прокоментувала можливу екстрадицію бізнесмена Ігоря Коломойського.

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