Оплата дітьми. Холостяк в Івано-Франківську здає квартиру в незвичний спосіб

Чоловік сколихнув Мережу сміливим оголошенням про пошук дівчини на підселення у своє помешкання

В Івано-Франківську можна зняти квартиру в обмін на перспективу народити дітей від власника. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківську обговорюють неординарну пропозицію з оренди квартири. Місцевий житель планує здати кімнату у своєму помешканні молодій дівчині, яка була б не проти народити йому дітей.

Оголошення розміщене на місцевій Facebook-сторінці з оренди житла.

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В оголошенні 30-річний чоловік уточнив, що він холостяк із хорошою квартирою, шукає в окрему кімнату симпатичну дівчину. Серед вимог – вік від 24 до 30 років. Також дівчина має обов'язково працювати і не бути студенткою.

"Візьму в окрему кімнату своєї квартири симпатичну дівчину... яка поважає і знає, що таке гендерність між хлопцем і дівчиною для спільного проживання, в подальшому – створення сім'ї і народження діток. І ще яка любить діток", – написав чоловік свої побажання.

Ще він уточнив, що на "тупі питання малоліток і розведенок" відповідати не буде.

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Щодо своєї квартири чоловік запевнив, що вона в гарному стані й там є все необхідне. Щоправда, потрібно зробити ремонт коридору.

Допис опублікований із численними граматичними помилками. Його структура та зміст викликали бурю емоцій у читачів Facebook-сторінки.

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Пропозиція про оренду житла. Фото: скріншот

Реакція соцмереж

У коментарях активно обговорюють публікацію. Одні сміються, інші підтримують бажання молодого холостяка.

"При в’їзді треба зразу сімейний контракт підписувати, в якому треба поважати гендерну рівність, і власнику пару дітей треба буде народити. Ух-х-х охочих скоро налетить", - написав один з користувачів.

Дехто бажає всім такої впевненості в собі, інші бажають автору допису "удачі в коханні та ремонті коридора".

Незвичні бажання 30-річного холостяка навіть підтримали.

"Хлопець хоче створити сім'ю, чесно написав щоб ніяке "СМІТТЯ не забирало його час"... Хочу тільки побажати щоб усе в нього вийшло!" – написав один з коментаторів.

Інший підтримав і додав, що "розведенок з прицепами" "адекватний" чоловік не захоче годувати.

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