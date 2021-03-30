Опублікувала відео в Інсти – і чоловік повернув сина: жертва сімейного насильства з Кременчука про резонанс навколо своєї історії

Ольга Плохотниченко впевнена, що соцмережі і увагу з боку медіа допомагають їй боротися з агресивним чоловіком

Стали відомі нові подробиці скандальної і гучної історії в Кременчуці, де чоловік на очах у дітей жорстоко побив свою дружину. Нагадаємо, нещодавно мешканка Кременчука Ольга Плохотниченко опублікувала в соцмережі кілька шокуючих відео, де її жорстоко б'є цивільний чоловік – а діти кричать: "Татусю, не треба!" На одному з відеозаписів видно, як чоловік повалив жінку на підлогу і продовжив з неї знущатися.

Реклама

Відразу після резонансних публікацій в мережі Instagram, ми розшукали Ольгу Плохотниченко і поспілкувалися з нею. Плачу, вона розповіла нам свою історію життя. За її словами, колись дуже коханий чоловік все останнім часом бив її і в підсумку справа дійшла до поділу дітей. Тепер вони живуть окремо.

Зараз, через тиждень після резонансу в соцмережах, ситуація багато в чому змінилася. "Якщо раніше лише один з синочків був зі мною, то тепер і другий зі мною", – розповіла нам Ольга. І повідомила в деталях, як все відбувалося.

"Чоловік віддав мені молодшу дитину, не чекаючи рішення суду. Для мене це було несподіванкою. Я вважаю, що мені допоміг резонанс і люди, які не залишилися байдужими до моєї історії ", – розповіла нам Ольга Плохотниченко.

Жінка додає, що їй не описати словами того моменту, коли двоє маленьких братиків нарешті зустрілися. Вони говорили друг одному, що більше не розлучаться.

Сини Ольги Плохотниченко

Також Плохотниченко повідомляє, що саме після оприлюднення історії в соцмережах, цим випадком всерйоз зайнялася поліція. Підключилися також органи опіки.

"Наприклад, миттєво зреагувала заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко", – каже Ольга.

МВС: "Це відео шокує"

Реклама

"Сегодня" зв'язався з заступником міністра внутрішніх справ Катериною Павличенко . Зараз справа про сімейне насильство в Кременчуці знаходиться на її контролі.

"Опубліковане відео сколихнуло соцмережі і є дійсно шокуючим, – каже Катерина Павличенко. – 24 березень 2021 року дізнанням Кременчуцького райуправління поліції на підставі заяви Ольги Плохотниченко і прикріпленого відеоматеріалу були внесені відомості в ЕРДР по ч.1 ст.126 КК України ( "Побої і мордування"). Зараз триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії. До роботи залучені і співробітники ювенальної превенції, оскільки, на превеликий жаль, діти стали свідками цієї жахливої ситуації. За словами Ольги, вона з дітьми зараз знаходиться в безпеці ".

При цьому Катерина Павличенко підкреслює, що будь-жертві домашнього насильства вкрай важливо своєчасно звернутися за допомогою : "Ольга не побоялася розповісти свою історію, знайшла сили відкрито говорити про домашнє насильство. Закликаю кожного і кожну, хто страждає від такого насильства, хто є свідком – звертайтеся за допомогою по номеру 102 ".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав домашнє насильство проблемою №2 в Україні після коронавируса. Також повідомлялося, що нардепи пропонували посилити покарання за домашнє насильство. Наприклад, відправляти на громадські роботи або садити за грати на 15 днів. Подробиці – в сюжеті.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама