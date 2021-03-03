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Знову? В Україну йде похолодання і сніг, буде навіть мороз

3 березня, 14:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українцям залишилося радіти березневому потеплінню ще день

У четвер погода буде шикарною і дуже теплою. А ось з 5 березня прийде похолодання і опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а на вихідних посиляться нічні морози.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 5 березня, різко знизиться температура повітря майже по всій країні до 2-4 градусів тепла (після +14 в четвер). Лише на півдні 10-12 градусів. Також у більшості областей підуть дощі з мокрим снігом (крім півдня). У Києві мокрий сніг з дощем і 2-4 тепла.

У суботу, 6 березня, буде також свіжо, як і в п'ятницю, – 1-4 градуси тепла, причому похолодає навіть на півдні. Зате вночі вдарять морози в 3-6 градусів. Опади припиняться. У столиці 0-2 градуси тепла і сухо.

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У неділю, 7 березня, знову без опадів, а температура повітря складе вдень 2-4 градуси. А ось ночі морозні – 4-6 градусів нижче нуля. У Києві вдень 3-5 тепла, вночі – 4-6 морозу.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня.

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погода прогноз погоди

Джерело: Сьогодні

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