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Знову захоплять полонених? Бойовики на Донбасі готують нові провокації проти ОБСЄ – розвідка

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
20 жовтня, 12:17
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Розвідка попереджає, що бойовики найближчим часом можуть активізувати провокації
Бойовики готують нові провокації проти ОБСЄ на Донбасі.
Бойовики готують нові провокації проти ОБСЄ на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія може вдатися до нових провокацій проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України після того, як там недавно захопили в полон двох спостерігачів місії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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За оцінками воєнної розвідки України, російське керівництво може продовжити операцію з дискредитації місії.

Причина провокацій

Українська розвідка наголошує, що Росія не раз здійснювала провокації та інформаційно-психологічні операції напередодні міжнародних зустрічей високого рівня.

"Метою російських окупаційних адміністрацій є створення штучних проблем для роботи спостерігачів Місії напередодні переговорів міністрів закордонних справ у Нормандському форматі, які плануються найближчим часом", – наголошують у розвідці.

Бойовики захопили спостерігачів ОБСЄ

Згідно зі звітом ОБСЄ, о 16:03 17 жовтня бойовики замкнули ворота готелю, де розташована база ОБСЄ у Горлівці. Біля воріт окупанти запаркували машину (з блакитними табличками "ДНР"), що заблокувала виїзд.

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Власник готелю повідомив, що спостерігачам не дозволять покинути будівлю. Такий наказ надійшов від "мера Горлівки". Він також сказав, що бойовики заблокували всі виходи. Вони встановили намети та почали патрулювати будівлю готелю. В готелі залишаються двоє спостерігачів ОБСЄ.

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