"Помаранчева" зона не зменшується. Розповідаємо все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні станом на 17 січня зафіксовано 5072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, а в "помаранчевій" карантинній зоні досі дві області.

Докладніше про COVID-ситуацію в Україні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

В Україні за минулу добу, 16 січня, зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 407, а медпрацівників – 72.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 213 осіб;

летальних наслідків – 78;

одужало – 2 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні: Реклама

захворіло – 3759530 осіб;

одужало – 3 556 162 особи;

летальних наслідків – 98 361.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 510;

Вінницька область – 194;

Волинська область – 101;

Дніпропетровська область – 127;

Донецька область – 52;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 133;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 492;

Київська область – 132;

Кіровоградська область – 82;

Луганська область – 4;

Львівська область – 854;

Миколаївська область – 31;

Одеська область – 224;

Полтавська область – 49;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 189;

Тернопільська область – 314;

Харківська область – 647;

Херсонська область – 36;

Хмельницька область – 68;

Черкаська область – 88;

Чернівецька область – 344;

Чернігівська область – 45.

Карантинні зони

Критеріям "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки відповідають дві області – Івано-Франківська та Сумська.

Всі інші області та місто Київ – "жовті".

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Карантинні зони в Україні 17 січня

Бустерна доза в Україні

Ефективність будь-якої вакцини проти коронавірусу з часом знижується, а бустерна доза дозволяє краще захистити свій організм. Про це написав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами було зроблено базовий курс", – написав Кузін.

Ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується, але після бустерної дози захист відновлюється.

Зараз в Україні бустерну дозу можуть отримати повнолітні, які завершили базовий курс щеплення понад 6 місяців тому. Оптимальний строк введення "бустера" від 6 до 9 місяців.

"Закликаю не зволікати з отриманням базового курсу вакцинації, так і "бустера", адже це єдина можливість уберегтися від небезпечних наслідків коронавірусної хвороби", – написав Кузін.

Небезпеки "Омікрону"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" має симптоми, які схожі на ГРВІ Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як розповів Кузін, захворювання "Омікроном" проходить легше, ніж інфікування "Дельтою". При цьому симптоми нового штаму трохи відрізняються від інших.

Так, передусім поширене чхання – близько 75% людей скаржаться цей симптом. Також є загальна втома, головний біль, а температуру фіксують лише у чверті випадків.

"Втрата смаку та здатності розрізняти запахи – це лише 19% випадків. Тобто більше схоже на перебіг ГРВІ", – зазначив Кузін.

Він додав, що штам "Омікрон" часто маскується під ГРВІ. Тому слід іти до лікаря та робити тест.

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей.

Загалом проведено 29 372 377 щеплень.

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