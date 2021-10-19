"Помаранчева зона" в Україні знову збільшилася: список областей

В Україні знову розширилася "помаранчева зона" карантину. Тепер їй відповідають 14 областей та Київ.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Хто відповідає "помаранчевій зоні" карантину?
- Київ
- Волинська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Тернопільська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Харківська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
- Рівненська область
Які регіони в "червоній зоні"?
У "червоній зоні" карантину знаходяться 5 областей:
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- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Херсонська
Які області України досі в жовтій зоні?
- Вінницька
- Кіровоградська
- Закарпатська
- Полтавська
- Київська
Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?
В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадки інфікування коронавірусом.
Всього інфекцію підтвердили у 2 660 273 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 538 жителів України (всього – 61 348). Вилікувати вдалося 2 337 194 інфікованих (7 776 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.
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- Київ і 13 областей вже відповідають "помаранчевій зоні". У "червоній зоні" – 5 регіонів.
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