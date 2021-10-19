Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара ❓ Як помер брат Павлова
СЬОГОДНІ Новини України

"Помаранчева зона" в Україні знову збільшилася: список областей

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 жовтня, 11:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
МОЗ опублікував свіжі дані. У "червоній зоні" залишаються 5 регіонів
Локдаун в Україні все ближче. Фото: колаж "Сьогодні"
Локдаун в Україні все ближче. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні знову розширилася "помаранчева зона" карантину. Тепер їй відповідають 14 областей та Київ.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Реклама

Хто відповідає "помаранчевій зоні" карантину?

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Тернопільська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область
  • Рівненська область

Які регіони в "червоній зоні"?

У "червоній зоні" карантину знаходяться 5 областей:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Одеська
  • Херсонська

Які області України досі в жовтій зоні?

  • Вінницька
  • Кіровоградська
  • Закарпатська
  • Полтавська
  • Київська

Червоних зон в Україні ставатиме більше.
Червоних зон в Україні ставатиме більше. / Фото: Колаж: Сьогодні

Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?

В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадки інфікування коронавірусом.

Реклама

Всього інфекцію підтвердили у 2 660 273 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 538 жителів України (всього – 61 348). Вилікувати вдалося 2 337 194 інфікованих (7 776 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

Реклама

На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

98 188

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти