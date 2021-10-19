"Помаранчева зона" в Україні знову збільшилася: список областей

Локдаун в Україні все ближче. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні знову розширилася "помаранчева зона" карантину. Тепер їй відповідають 14 областей та Київ.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У "червоній зоні" карантину знаходяться 5 областей:

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Червоних зон в Україні ставатиме більше. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадки інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 660 273 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 538 жителів України (всього – 61 348). Вилікувати вдалося 2 337 194 інфікованих (7 776 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.