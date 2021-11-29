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"Помаранчевих" областей побільшало: в Україні оновили карантинні зони

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
29 листопада, 10:40
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В Україні в "жовтій зоні" карантину наразі знаходяться 4 області
"Жовту зону" карантину в Україні скоротили
"Жовту зону" карантину в Україні скоротили / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ оновило карантинні зони в Україні. Станом на 29 листопада в Україні розширилася "помаранчева зона".

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

  • м. Київ,
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

"Помаранчева зона"

  • Полтавська,
  • Закарпатська.

"Жовта зона"

  • Тернопільська,
  • Кіровоградська,
  • Чернівецька,
  • Харківська .

Коронавірус в Україні

За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (захворіло дітей – 530, медпрацівників – 72).

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Також минулої доби:

  • госпіталізовано – 2082 особи;
  • летальних наслідків – 297;
  • одужали – 10 477.

Вакцинувалися проти коронавірусу 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовано – 62 901 людина.

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