"Помаранчевих" областей побільшало: в Україні оновили карантинні зони

МОЗ оновило карантинні зони в Україні. Станом на 29 листопада в Україні розширилася "помаранчева зона".
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- м. Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева зона"
- Полтавська,
- Закарпатська.
"Жовта зона"
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Чернівецька,
- Харківська .
Коронавірус в Україні
За добу 28 листопада в Україні зафіксовано 5804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (захворіло дітей – 530, медпрацівників – 72).
Також минулої доби:
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- госпіталізовано – 2082 особи;
- летальних наслідків – 297;
- одужали – 10 477.
Вакцинувалися проти коронавірусу 93 970 людей. Одну дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовано – 62 901 людина.
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