"Помаранчевих" стало більше – МОЗ оновило карантинні зони

Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам "помаранчевої зони". Всі інші регіони перебувають у "жовтій зоні" карантину.
Про це повідомляє МОЗ.
Які області стали "помаранчевими"
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
У цих областях перевищено показники завантаженості ліжок з киснем, рівня госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
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Які обмеження діють зараз по всій країні
З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:
- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
- не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.