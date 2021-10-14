"Помаранчевих" стало більше – МОЗ оновило карантинні зони

У цих областях перевищено три показники, які відповідають за розподіл карантинних зон

У цих областях багато інфікованих/Колаж "Сьогодні"

Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам "помаранчевої зони". Всі інші регіони перебувають у "жовтій зоні" карантину.

Про це повідомляє МОЗ.

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Які області стали "помаранчевими"

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

У цих областях перевищено показники завантаженості ліжок з киснем, рівня госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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