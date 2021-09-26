Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини України

"Помаранчевих" стало більше: в Україні оновили зони карантину

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 вересня, 12:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ще одній області погіршилася динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID-19
В Україні погіршується ситуація з COVID-19
В Україні погіршується ситуація з COVID-19 / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Коронавірус в Україні не відступає. Кількість "помаранчевих" регіонів збільшилася до п'яти. Туди перейшла Кіровоградська область.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Реклама

Помаранчевими тепер є:

  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська область;
  • Кіровоградська область.

Динаміка госпіталізації пацієнтів з COVID там зросла до 64,5%, що вище цільового показника в 50%.

Всі інші області знаходяться в "жовтій зоні".

Реклама

Зазначимо, у "помаранчевій зоні" діють обмеження "жовтої", але на свій розсуд додаткові обмеження може вводити місцева влада.

Читайте також:

Лікарка-інфекціоністка розповіла, кого COVID-19 обходить стороною

Що забороняється в "жовтій зоні"?

  • проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;
  • робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;
  • здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
  • проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
  • розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);
  • відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
  • проведення планових операцій;
  • відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.
Реклама

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті лікар образила пацієнтку, яка просила відселити її від COVID-хворих.

Також нагадаємо, в Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, а лікарні заповнені.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
4 647 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти