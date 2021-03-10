"Помаранчевих" стало менше: в Україні оновили карантинні зони

В Україні знову оновили карантинні зони. Запорізька та Миколаївська області повернулися з "помаранчевої" у "жовту зони". А Черкаська область навпаки – перейшла в "помаранчевий список".

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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Так, у "червону зону" увійшли:

Житомирська;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Закарпатська область.

У "помаранчеву зону" віднесли Київ і такі області:

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Вінницька;

Донецька;

Київська;

Львівська;

Сумська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Черкаська.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів розширив перелік обмежень для областей, де зафіксовано червоний рівень епідеміологічної небезпеки.

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Також повідомлялося, що в Україні через складну епідеміологічну ситуацію 10 областей можуть потрапити в червону зону карантину.

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