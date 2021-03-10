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"Помаранчевих" стало менше: в Україні оновили карантинні зони

10 березня, 13:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Київ залишається у "помаранчевій зоні"

В Україні знову оновили карантинні зони. Запорізька та Миколаївська області повернулися з "помаранчевої" у "жовту зони". А Черкаська область навпаки – перейшла в "помаранчевий список".

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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Так, у "червону зону" увійшли:

  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька;
  • Закарпатська область.

У "помаранчеву зону" віднесли Київ і такі області:

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  • Вінницька;
  • Донецька;
  • Київська;
  • Львівська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів розширив перелік обмежень для областей, де зафіксовано червоний рівень епідеміологічної небезпеки.

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Також повідомлялося, що в Україні через складну епідеміологічну ситуацію 10 областей можуть потрапити в червону зону карантину.

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карантин Украина коронавірус
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