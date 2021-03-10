"Помаранчевих" стало менше: в Україні оновили карантинні зони

В Україні знову оновили карантинні зони. Запорізька та Миколаївська області повернулися з "помаранчевої" у "жовту зони". А Черкаська область навпаки – перейшла в "помаранчевий список".
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.
Так, у "червону зону" увійшли:
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Закарпатська область.
У "помаранчеву зону" віднесли Київ і такі області:
- Вінницька;
- Донецька;
- Київська;
- Львівська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Черкаська.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів розширив перелік обмежень для областей, де зафіксовано червоний рівень епідеміологічної небезпеки.
Також повідомлялося, що в Україні через складну епідеміологічну ситуацію 10 областей можуть потрапити в червону зону карантину.
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