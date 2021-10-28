"Помаранчевих" все більше: які області на межі жорстких обмежень

Загалом у "помаранчевій зоні" адаптивного карантину перебувають 14 областей

У кожній зоні є свої обмеження / Колаж "Сьогодні"

В Україні "помаранчева зона" карантину найбільша. У ній 14 областей. У "червоній зоні" перебувають 8 областей. У "жовтій" – три.

Про це повідомляє МОЗ.

Хто входить до "червоної зони" адаптивного карантину?

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська,

Херсонська,

Рівненська,

Миколаївська.

Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська,

Полтавська.

Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?

Кіровоградська,

Закарпатська,

Вінницька.

Що заборонено у "червоній зоні":

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

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