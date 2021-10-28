"Помаранчевих" все більше: які області на межі жорстких обмежень

У кожній зоні є свої обмеження / Колаж "Сьогодні"
В Україні "помаранчева зона" карантину найбільша. У ній 14 областей. У "червоній зоні" перебувають 8 областей. У "жовтій" – три.
Про це повідомляє МОЗ.
Хто входить до "червоної зони" адаптивного карантину?
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Рівненська,
- Миколаївська.
Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Полтавська.
Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Вінницька.
Що заборонено у "червоній зоні":
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Читайте також:
- Жорсткий карантин. З 30 жовтня у Львові буде введено "червону зону".
- Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада.