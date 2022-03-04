Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Розбили ворожі танки та забрали трофейний БМП – результат боїв під Черніговом (фото)

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 17:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник голови МВС Антон Геращенко показав втрати ворога
Наслідки боїв у Чернігівському напрямку / Колаж "СьогоднІ"
Наслідки боїв у Чернігівському напрямку / Колаж "СьогоднІ"

Українським захисникам вдалося відбити атаку на Чернігівському напрямку та розбити ворожу техніку. Фото з місця поразки бійців армії країни-агресора показав у своєму Телеграм-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

Розбитий танк ворожої армії / Фото: PravdaGerashchenko
Розбитий танк ворожої армії / Фото: PravdaGerashchenko

Реклама

Розбитий танк ворожої армії / Фото: PravdaGerashchenko
Розбитий танк ворожої армії / Фото: PravdaGerashchenko

На знімках також зображені документи та нашивки бойовиків російської армії.

Документ бойовика російської армії / Фото: PravdaGerashchenko
Документ бойовика російської армії / Фото: PravdaGerashchenko

Реклама

Документ бойовика російської армії / Фото: PravdaGerashchenko
Документ бойовика російської армії / Фото: PravdaGerashchenko

Документи бойовиків російської армії / Фото: PravdaGerashchenko
Документи бойовиків російської армії / Фото: PravdaGerashchenko

Геращенко також зазначив, що бійцям Збройних сил України вдалося не лише розгромити ворога, а й відібрати їхню техніку:

Реклама

"Результати вчорашніх боїв ЗСУ на Чернігівському напрямку. Знищено 2 танки, 4 БТР та 1 БМП взято цілою як трофей. Вже сьогодні б'є ворога!", – написав Геращенко.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, що потрібно робити з захопленими бойовими машинами окупанта.

Читайте також::

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Кількість охочих виїхати з України через війну зменшилася — Держприкордонслужба Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день дев'ятий. Сили окупантів закінчуються, кадирівці захопили найбільшу АЕС у Європі – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти