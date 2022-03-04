Розбили ворожі танки та забрали трофейний БМП – результат боїв під Черніговом (фото)

Українським захисникам вдалося відбити атаку на Чернігівському напрямку та розбити ворожу техніку. Фото з місця поразки бійців армії країни-агресора показав у своєму Телеграм-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
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На знімках також зображені документи та нашивки бойовиків російської армії.
Геращенко також зазначив, що бійцям Збройних сил України вдалося не лише розгромити ворога, а й відібрати їхню техніку:
"Результати вчорашніх боїв ЗСУ на Чернігівському напрямку. Знищено 2 танки, 4 БТР та 1 БМП взято цілою як трофей. Вже сьогодні б'є ворога!", – написав Геращенко.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розповів, що потрібно робити з захопленими бойовими машинами окупанта.