Організатору протесту на Банковій вручили підозру: загрожує 5 років в'язниці

Сергія Філімонова підозрюють в керівництві заворушеннями під Офісом президента

Правоохоронні органи вручили лідерові громадського руху "Гонор" і учаснику нещодавнього "протесту патріотів" під стінами Офісу президента в Києві Сергію Філімонову підозра в порушенні Кримінального кодексу.

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Про це 23 березня повідомив на своїй сторінці в Facebook сам Філімонов.

Його підозрюють в порушенні статті 296 ч. 4 ("хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"), яка передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

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Філімонов зазначив, що поліцейські відмовилися чекати на його адвоката.

Згідно уривку з протоколу, його вважають одним з організаторів акції протесту під Офісом президента України на минулих вихідних, яка закінчилася безладами вандалізмом.

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За інформацією поліції, Філімонов "віддавав голосом і жестами вказівки" протестувальникам, "керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб" в якості "сигналу до початку активних хуліганських дій".

Раніше також за участь у заворушеннях під ОПУ був затриманий співзасновник видавництва "Будинок химер" і ветеран 93-й ОМБр Владислав Гранецький-Стафійчук.

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Нагадаємо, що 20 березня на Банковій пройшла акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Його прихильники скандували гасла з вимогою скасувати вирок, а також розмалювали стіни ОПУ і розбили скло в дверях.

Як ми вже писали, в лютому Приморський суд Одеси засудив Стерненка до 7 років в'язниці і конфіскації майна. Його визнали винним у викраденні одеського політика Сергія Щербіча в 2015 році.

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