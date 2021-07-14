Організм людини виробляє алкоголь під час стресу? Що кажуть вчені

У Мережі висловили припущення, що алкотестер на місці події може бути неправильним рішенням

Нардепи Брагар і Юрченко потрапили в скандальні ДТП. Колаж Сьогодні

Після двох скандалів з нардепами, яких зупинила поліція нібито за порушення ПДР, на слуху знову опинилися алкотестери, які є на озброєнні у копів.

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Один з високопоставлених правоохоронців, що нині у відставці, припустив, що нинішні алкотестери, нібито, недосконалі. За його словами, в момент сильного хвилювання і стресу в організмі у тверезого водія можуть вироблятися речовини, які приладом можуть розцінюватися як алкоголь.

Втім, опитані нами фахівці – наркологи, фізіологи і біохіміки категорично спростували цю гіпотезу.

"Про таке ніколи не чув. Якась кількість ендогенного алкоголю (етанол, що утворюється в процесі біохімічних реакцій – Авт.) в людському організмі є, але не в такій кількості, щоб його міг зафіксувати прилад. Щоб прояснити це питання, раджу звернутися до фахівцям в області біохімії", – говорить старший дослідник з Інституту фізіології ім.Богомольця Андрій Чернінський.

Своєю чергою, директор інституту біохімії ім.Палладіна НАН України, професор Сергій Комісаренко на наше запитання відповів так: "У стані стресу в організмі людини не виробляється алкоголь. У людини немає механізмів вироблення алкоголю як такого, тим більше в такій кількості, яку б могли зафіксувати прилади".

Нагадаємо, 4 липня патрульні зупинили нардепа в Києві за нібито непрацюючу підсвічування заднього номера на авто. Під час спілкування правоохоронці запідозрили, що Євген Брагар у зміненому стані свідомості, відібрали у нього права і видали замість тимчасове посвідчення. У той же день він здав негативний тест на заборонені речовини в крові. Контрольний тест також дав негативний результат.

Також народний депутат Олександр Юрченко після скандального ДТП у Львові, хоч і визнав, що дійсно потрапив в легку аварію, але категорично заперечує, що був під наркотиками. Більш того, він звинуватив у провокації людину, яка нібито на нього "налетіла".

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