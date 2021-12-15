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СЬОГОДНІ Новини України

Опади будуть, але не скрізь: де сьогодні в Україні очікується сніг та дощ (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 06:00
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Цього дня в країні очікуються заморозки
Протягом дня в Україні очікуються пориви холодного вітру до 10 м/с/Колаж: "Сьогодні"
Протягом дня в Україні очікуються пориви холодного вітру до 10 м/с/Колаж: "Сьогодні"

У середу, 15 грудня, в Україні буде переважно без опадів. Проте на всій території країни очікується прохолодна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні мокрий сніг слід очікувати мешканцям Харківської, Луганської та Донецької областей. Дощ пройде у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму. На решті території України прогнозують хмарну погоду. Вітер — північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +3 градусів. На сході варто очікувати 0-4 градуси тепла.

У північних регіонах — від -1 до +3 градусів. На півдні буде 2-7 градусів тепла.

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У Києві опадів не прогнозують, від 0 до +2 градусів, а в Сімферополі варто очікувати дощ — 5-7 градусів тепла.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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