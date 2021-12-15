Опади будуть, але не скрізь: де сьогодні в Україні очікується сніг та дощ (карта)

Цього дня в країні очікуються заморозки

Протягом дня в Україні очікуються пориви холодного вітру до 10 м/с/Колаж: "Сьогодні"

У середу, 15 грудня, в Україні буде переважно без опадів. Проте на всій території країни очікується прохолодна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні мокрий сніг слід очікувати мешканцям Харківської, Луганської та Донецької областей. Дощ пройде у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму. На решті території України прогнозують хмарну погоду. Вітер — північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +3 градусів. На сході варто очікувати 0-4 градуси тепла.

У північних регіонах — від -1 до +3 градусів. На півдні буде 2-7 градусів тепла.

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У Києві опадів не прогнозують, від 0 до +2 градусів, а в Сімферополі варто очікувати дощ — 5-7 градусів тепла.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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