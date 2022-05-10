Опади будуть, але не всюди. Погода в Україні на 10 травня (карта)

Сьогодні стовпчики термометрів подекуди сягатимуть 21 градуса тепла

Погода в Україні буде майже сухою/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 10 травня, буде майже сухою. Опади прогнозують лише у трьох областях. У порівнянні з попереднім днем, подекуди температура повітря знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Сьогодні дощ прогнозують у Харківській, Донецькій та Луганській областях. На решті території — незначна хмарність. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 16 до 21 градуса тепла. На сході прогнозують +14...+17 градусів.

У північних регіонах – 14-19 градусів тепла. На півдні очікується 15-19 градусів вище нуля.

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У Києві буде хмарно, 15-17 градусів тепла, а у Сімферополі без опадів – +17...+19 градусів.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори та ін.) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур по вулицях частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів і інсультів. Зростає і кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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