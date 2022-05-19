Опади будуть, але не всюди. Погода в Україні на 19 травня (карта)

Сьогодні буде вітряно й не дуже тепло

Погода в Україні буде майже суха/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 19 травня, буде майже сухою. Надто тепло в країні не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні опади у вигляді дощу прогнозують лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 17 до 23 градусів тепла. На сході прогнозують +13...+17 градусів.

У північних регіонах – 15-20 градусів тепла. На півдні очікується 14-19 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують мінливу хмарність, 13-15 градусів тепла, а у Сімферополі йтиме дощ – +16...+18 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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