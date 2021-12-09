Опади відступають: погода в Україні покращиться, але буде холодно (карта)

Пориви вітру протягом дня досягатимуть 10 м/с

Українці можуть залишити парасольки вдома/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 8 грудня, в Україні опадів не прогнозують. Очікується хмарна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня в країні прогнозують прохолодну погоду. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +5 градусів. На сході варто очікувати 5-7 градусів тепла.

У північних регіонах — від -2 до +7 градусів. На півдні буде 5-7 градусів тепла.

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В Києві опадів не прогнозують, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі — 5-7 градусів тепла.

Україна атакує негода

На території всієї України спостерігається ожеледиця на дорогах, налипання мокрого снігу та рівень небезпеки – жовтий.

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У слизький період слід бути дуже обережними як водіям, так і пішоходам.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів;

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед;

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги;

Обходьте металеві кришки люків;

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати;

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;

Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

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