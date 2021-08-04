"Осінь прийде – обох посадимо!" Богдан зробив пропозицію Чаусу

Андрій Богдан жартома зробив пропозицію Миколі Чаусу / колаж "Сьогодні"
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, який нещодавно вульгарно пожартував над Аваковим, цього разу звернув увагу на екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса і зробив йому "пропозицію".
Відповідний пост Богдан опублікував у Facebook після того, як стало відомо про затримання Чауса НАБУ.
Так, екс-глава ОП запропонував екс-судді "всіх здати" і пообіцяв його в такому разі свої адвокатські послуги.
"Микола Олексійович, а пам'ятаєте як все починалося? Давайте так – я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу? І тих і этих. Осінь прийде – обох посадимо!" – написав Богдан.
В трендіДівчині Шишова стало погано під посольством Білорусі: "Перестаньте ходити з квітами... Їм все одно"
Нагадаємо, з колишнім суддею Миколою Чаусом, який перебуває у розшуку в Україні за хабарництво і знаходився на території Молдови, раніше розгорівся цілий "серіал":
- Спочатку стало відомо, що невідомі викрали Миколу Чауса і вивезли його з Молдови. При цьому сам викрадений публікував відео в інтернеті.
- 30 липня Миколу Чауса несподівано виявили в одному з сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови.
- Поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва.
- Далі співробітники НАБУ на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинитися.
- 1 серпня адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець дізнався, де перебуває його підзахисний, і заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний.
- 3 серпня НАБУ заявила, що затримала Чауса на території лікарні "Феофанія" і перевезла його в ізолятор тимчасового утримання.
Ми також писали, що колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель звинуватила екс-главу Офісу президента Андрія Богдана в хамській поведінці і введення цензури в роботі прес-служби.