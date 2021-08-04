"Осінь прийде – обох посадимо!" Богдан зробив пропозицію Чаусу

Андрій Богдан жартома зробив пропозицію Миколі Чаусу / колаж "Сьогодні"

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, який нещодавно вульгарно пожартував над Аваковим, цього разу звернув увагу на екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса і зробив йому "пропозицію".

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Відповідний пост Богдан опублікував у Facebook після того, як стало відомо про затримання Чауса НАБУ.

Так, екс-глава ОП запропонував екс-судді "всіх здати" і пообіцяв його в такому разі свої адвокатські послуги.

"Микола Олексійович, а пам'ятаєте як все починалося? Давайте так – я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу? І тих і этих. Осінь прийде – обох посадимо!" – написав Богдан.

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Нагадаємо, з колишнім суддею Миколою Чаусом, який перебуває у розшуку в Україні за хабарництво і знаходився на території Молдови, раніше розгорівся цілий "серіал":

Ми також писали, що колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель звинуватила екс-главу Офісу президента Андрія Богдана в хамській поведінці і введення цензури в роботі прес-служби.