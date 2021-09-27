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Осіннє потепління заплутало природу: в Україні зацвіли каштани і фруктові дерева

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
27 вересня, 19:25
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В Україну прийшло потепління, через яке пішли в ріст рослини – фото квітучих дерев публікують у Мережі
В Україні через потепління "прокинулися" дерева і виноград
В Україні через потепління "прокинулися" дерева і виноград / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні через друге бабине літо і різке потепління зацвіли дерева, також почав активно зростати виноград.

Користувачі Мережі публікують фото квітучих рослин.

Київ – "прокинулися" каштани і виноград

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У столиці в деяких районах посеред осені зацвіли каштани. Зокрема, квітуче дерево помітили поруч з Кібернетичним центром на столичних Теремках, пише "Вечірній Київ".

Зазначимо, що період цвітіння каштанів – травень, а тривалість – від 2 до 3 тижнів.

У Києві цвітуть каштани. Фото: "Вечірній Київ"

Однак на сайті уточнили, що дерева можуть цвісти восени зокрема через комах – каштанової мінуючої молі, яка завдає шкоди листю. Каштан ніби в останній раз спрямовує усі свої сили для того, щоб залишити після себе потомство, і починає цвісти.

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Також на проспекті Романа Шухевича в Деснянському районі зацвів дикий виноград – поруч з уже зрілими ягодами були помічені квіти, що розпускаються.

Дикий виноград в Києві. Фото: "Обозреватель"

Одеська область – квітучі сади

Поки в столиці цвітуть каштани, в Одеській області в Кілії розпустилися фруктові дерева. Фотографії з аномалією масово почали викладати місцеві жителі ще 25 і 26 вересня.

Дерева квітнуть в Одеській області. Колаж "Сьогодні"

Спочатку в Мережі з'явилися фото квітучих яблунь, після чого в коментарях місцеві жителі почали показувати, як у них на господарствах цвітуть і інші дерева – черешні і навіть гранат. Також "прокинувся" і виноград.

Зацвів гранат під Одесою. Фото з соцмереж
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