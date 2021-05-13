Помилку виявив екіпаж на етапі зльоту. У ДБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом

Під час заходу на останній зліт конвеєром була виявлена поломка системи ПРТ-24, але літак тоді вже набрав швидкість

Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy / Фото: Reuters

Основною причиною аварії літака Ан-26 в Харківській області під Чугуєвом 25 вересня став незаконний дозвіл керівництва на польоти конвеєрним способом.

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Про це під час брифінгу заявив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.

За його словами, під час заходу на останній зліт конвеєром була виявлена поломка системи ПРТ-24 – це говорило про некоректну роботу лівого двигуна.

Проблему на етапі зльоту виявив екіпаж літака, однак, через уже набрану швидкість посадку здійснити не вдалося.

Супутніми причинами трагедії в ДБР назвали перезавантаженість літака і незаконний допуск до виконання польотів командиром екіпажу.

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Що відомо про катастрофу: