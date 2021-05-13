Русский
$ 27,63
33,5
  1. Новини України

Помилку виявив екіпаж на етапі зльоту. У ДБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом

13 травня, 13:25

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Під час заходу на останній зліт конвеєром була виявлена поломка системи ПРТ-24, але літак тоді вже набрав швидкість

Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy / Фото: Reuters

Основною причиною аварії літака Ан-26 в Харківській області під Чугуєвом 25 вересня став незаконний дозвіл керівництва на польоти конвеєрним способом.

Реклама

Про це під час брифінгу заявив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.

За його словами, під час заходу на останній зліт конвеєром була виявлена поломка системи ПРТ-24 – це говорило про некоректну роботу лівого двигуна.

Проблему на етапі зльоту виявив екіпаж літака, однак, через уже набрану швидкість посадку здійснити не вдалося.

В тренді
Ветерани "Азову" обізвали Киву "ссиклом" через події під студією каналу "Україна 24"
В тренді
Викриття намірів РФ щодо Донбасу і погроми в Ізраїлі – головні новини за ніч
В тренді
Не захистять ні маски, ні рукавички. Комаровський розкрив головний шлях поширення COVID-19

Супутніми причинами трагедії в ДБР назвали перезавантаженість літака і незаконний допуск до виконання польотів командиром екіпажу.

Реклама

Що відомо про катастрофу:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Україну насувається новий циклон Kai: де зіпсується погода
На Україну насувається новий циклон Kai: де зіпсується погодаУкраїна
В Україну йде спека, але пощастить не всім: де і коли буде майже +30
В Україну йде спека, але пощастить не всім: де і коли буде майже +30Україна
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
Долар в Україні впав до мінімуму за два місяці: курс Нацбанку
Долар в Україні впав до мінімуму за два місяці: курс НацбанкуФінанси
"Скоро повернуся, психлікарню зачиняють" – Тетяна Пьянова, яка по-звірячому вбила свою доньку, і рік потому наводить жах у своєму селіУкраїна
Готові до літа? Найближчими днями в Україну прийде 30-градусна спека
Готові до літа? Найближчими днями в Україну прийде 30-градусна спекаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти