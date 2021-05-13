Помилку виявив екіпаж на етапі зльоту. У ДБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом

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Основною причиною аварії літака Ан-26 в Харківській області під Чугуєвом 25 вересня став незаконний дозвіл керівництва на польоти конвеєрним способом.
Про це під час брифінгу заявив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.
За його словами, під час заходу на останній зліт конвеєром була виявлена поломка системи ПРТ-24 – це говорило про некоректну роботу лівого двигуна.
Проблему на етапі зльоту виявив екіпаж літака, однак, через уже набрану швидкість посадку здійснити не вдалося.
Супутніми причинами трагедії в ДБР назвали перезавантаженість літака і незаконний допуск до виконання польотів командиром екіпажу.
Що відомо про катастрофу:
- 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва в Харківській області в двох кілометрах від військового аеродрому впав літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26. Тоді загинули 26 військовослужбовців.
- У Мережі опублікували список курсантів і офіцерів літака Ан-26, які перебували на борту під час катастрофи під Чугуєвом.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження посмертно курсантів і офіцерів, які загинули в катастрофі Ан-26 поблизу Чугуєва.