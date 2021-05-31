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Ослаблення карантину в Україні і загибель росіян у ЦАР – головні новини за ніч

31 травня, 06:10

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У МОЗ анонсували ослаблення карантину для українців найближчим часом, а в ЦАР заявили про підрив російських найманців – та інші важливі події

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Катастрофа у Колумбії

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У Колумбії в провінції Болівар зазнав аварії вертоліт, на якому летіли правоохоронці з відділу з боротьби з наркотиками, п'ятеро поліцейських загинули.

Що чекає на дівчину Романа Протасевича

У Міністерстві закордонних справ Білорусі назвали два можливі варіанти вирішення ситуації із затриманням у Мінську громадянки РФ Софії Сапеги, затриманої разом із екс-головним редактором NEXTA Романом Протасевичем, але рішення нібито ухвалюватиме суд.

Послаблення карантину в Україні

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що карантин у зв'язку з коронавірусом в Україні найближчим часом послаблять і назвав період.

Загибель російських найманців у ЦАР

У Центрально-Африканській Республіці (ЦАР) у результаті підриву саморобного вибухового пристрою загинули троє бійців російського приватного воєнізованого формування.

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