Ослаблення карантину в Україні і загибель росіян у ЦАР – головні новини за ніч

Колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Катастрофа у Колумбії
У Колумбії в провінції Болівар зазнав аварії вертоліт, на якому летіли правоохоронці з відділу з боротьби з наркотиками, п'ятеро поліцейських загинули.
Що чекає на дівчину Романа Протасевича
У Міністерстві закордонних справ Білорусі назвали два можливі варіанти вирішення ситуації із затриманням у Мінську громадянки РФ Софії Сапеги, затриманої разом із екс-головним редактором NEXTA Романом Протасевичем, але рішення нібито ухвалюватиме суд.
Послаблення карантину в Україні
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що карантин у зв'язку з коронавірусом в Україні найближчим часом послаблять і назвав період.
Загибель російських найманців у ЦАР
У Центрально-Африканській Республіці (ЦАР) у результаті підриву саморобного вибухового пристрою загинули троє бійців російського приватного воєнізованого формування.