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СЬОГОДНІ Новини України

Послаблення карантину. В Україні розширилася "жовта зона" – список областей

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
28 листопада, 09:56
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У "червоній" карантинній зоні досі знаходиться Київ та ще 18 регіонів
В Україні у "жовтій" зоні карантину знаходиться 5 областей
В Україні у "жовтій" зоні карантину знаходиться 5 областей / Фото: Колаж: Сьогодні

На 28 листопада в Україні розширилася "жовта зона". Наразі їй відповідають 5 областей.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона" зона

  • м. Київ,
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

"Помаранчева" зона

  • Полтавська.

"Жовта" зона

  • Тернопільська,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Чернівецька,
  • Харківська.

Коронавірус в Україні

За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 456 осіб;
  • летальних випадків – 400;
  • одужало – 10 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні померли 85 117 людей.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.

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