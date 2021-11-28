Послаблення карантину. В Україні розширилася "жовта зона" – список областей

На 28 листопада в Україні розширилася "жовта зона". Наразі їй відповідають 5 областей.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
"Червона" зона
- м. Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева" зона
- Полтавська.
"Жовта" зона
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Чернівецька,
- Харківська.
Коронавірус в Україні
За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).
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Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 456 осіб;
- летальних випадків – 400;
- одужало – 10 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні померли 85 117 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.
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