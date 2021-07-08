Засновник Blackwater намагався створити в Україні приватну армію з ветеранів війни на Донбасі

Ерік Принс 2020 року розраховував на близькість української влади і оточення Трампа, але його плани провалилися

Плани Принса зірвав програш Трампа на виборах в США. Колаж "Сьогодні"

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Принс планував створити в Україні підрозділ з ветеранів війни на Донбасі.

Про це пише Time.

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Зазначається, що зустріч з Принсом підтвердив колишній радник президента України Ігор Новіков і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім армії, голова Blackwater хотів створити в Україні завод з виробництва боєприпасів. Він думав над тим, як об'єднати ключові авіаційні і аерокосмічні українські компанії для конкуренції з Boeing і Airbus. На цьому він хотів заробити 10 мільярдів доларів.

Також Принс хотів купити і "Мотор Січ".

За даними ЗМІ, засновник компанії розраховував на близькість української влади до адміністрації Дональда Трампа. Але програш Трампа на виборах зірвав плани. Після цього в Києві з'явилися побоювання, що Принс співпрацював з ексдепутатом ВР Андрієм Артеменком і позафракційним депутатом Андрієм Деркачем. Вони фігурують у розслідуванні про втручання РФ у вибори в США.

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Blackwater була заснована 1997 року Еріком Принсом і Елом Кларком як приватна охоронна фірма, яка, по суті, перетворилася на маленьку армію. 2007 року компанія потрапила в скандал – працівники охороняли в Іраку главу цивільної адміністрації і застрелили без причини 17 мирних іракських громадян.

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