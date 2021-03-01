Русский
$ 27,95
33,84
  1. Новини України

Особливо небезпечний для молодих: інфекціоніст розповіла про новий штам COVID-19 в Україні

1 березня, 13:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Відзначаються зміни клінічного перебігу коронавірусу

Є всі підстави вважати, що в Україні з'явилися нові штами коронавірусу.

Реклама

Як написала в Fаcebook головний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська, вони несуть серйозну загрозу для життя молодих людей.

За її словами, наразі в Україні відзначаються зміни клінічного перебігу коронавірусу. Частка молодих людей старше 30 років з важким перебігом захворювання помітно зросла, також і почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді.

"Про традиційне нашому очікуванні поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно у третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне", – написала Голубовська.

В тренді
Говорити про "захисні властивості" масок – це смішно (рос.)

За її словами, це може бути пов'язано з появою нового штаму коронавірусу в Україні.

Реклама

"Поки офіційно отримані дані з референс- лабораторій показують, що секвеновані зразки матеріалу від хворих мають приналежність до генетичної лінії В, що має китайські "коріння". З огляду на такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, в т.ч. у молодих людей", – додала інфекціоніст.

Також нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація. Першими щеплення від небезпечної хвороби отримали лікарі Черкаської обласної лікарні, потім до процесу підключилися й інші обласні центри.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація коронавірус пандемія Ольга Голубовська
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Як отримати законні два гектари землі й не сплатити зайвого. Інструкція
Як отримати законні два гектари землі й не сплатити зайвого. ІнструкціяНерухомість
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимуму
Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимумуУкраїна
В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспорту
В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспортуУкраїна
Небезпечна рівновага: куди попрямує курс долара в березні – прогноз
Небезпечна рівновага: куди попрямує курс долара в березні – прогнозЕкономіка
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти