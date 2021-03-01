Особливо небезпечний для молодих: інфекціоніст розповіла про новий штам COVID-19 в Україні

Є всі підстави вважати, що в Україні з'явилися нові штами коронавірусу.

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Як написала в Fаcebook головний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська, вони несуть серйозну загрозу для життя молодих людей.

За її словами, наразі в Україні відзначаються зміни клінічного перебігу коронавірусу. Частка молодих людей старше 30 років з важким перебігом захворювання помітно зросла, також і почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді.

"Про традиційне нашому очікуванні поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно у третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне", – написала Голубовська.

За її словами, це може бути пов'язано з появою нового штаму коронавірусу в Україні.

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"Поки офіційно отримані дані з референс- лабораторій показують, що секвеновані зразки матеріалу від хворих мають приналежність до генетичної лінії В, що має китайські "коріння". З огляду на такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, в т.ч. у молодих людей", – додала інфекціоніст.

Також нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація. Першими щеплення від небезпечної хвороби отримали лікарі Черкаської обласної лікарні, потім до процесу підключилися й інші обласні центри.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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