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Залишилися без світла через сильний вітер та грози. Які області України постраждали

2 серпня 2021 7:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Негода продовжує бушувати в країні. Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці

Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"

Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"

Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 2 серпня виявився знеструмленим 529 населених пунктів.

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Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в семи областях, а саме:

  • Львівська – 298 населених пунктів;
  • Закарпатська – 90 населених пунктів;
  • Івано-Франківська – 57 населених пунктів;
  • Тернопільська – 44 населених пункти;
  • Чернівецька – 16 населених пунктів;
  • Чернігівська – 14 населених пунктів;
  • Житомирська – 10 населених пунктів;

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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, у Кропивницькому через сильну зливу, місцями з градом, затопило вулиці, а де-не-де навіть змило асфальт. При цьому сильний вітер валив дерева.

Крім того, у Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припинялася кілька годин, в результаті чого затопило кілька підземних переходів і на межі затоплення виявилася столична станція метро "Позняки".

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