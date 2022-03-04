Залишилися під завалами: доля майже сотні мешканців Бородянки досі невідома

Рятувальники поки що не мають доступу до людей, яких накрило залишками будинку в результаті обстрілів

Наслідки вторгнення до селища Бородянка / Колаж "Сьогодні"

Під завалами будинків у селищі Бородянка на Київщині можуть перебувати близько 100 осіб. Про це виданню "Радіо Свобода" повідомила прессекретар управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

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За її словами, рятувальники поки що не мають доступу до постраждалих. 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала до населеного пункту. Але солдати ворожої армії, що залишилися у селищі, відкрили вогонь.

Вторгнення російських військ у Бородянку

Армія РФ здійснила жорстокий наліт на селище під Києвом, обстріл тривав кілька днів. Окупанти без розбору відкривали вогонь по житлових кварталах та мирних жителях.

Ударами російської авіації у Бородянці було зруйновано кілька житлових будинків. Армія агресора спробувала ввести важку техніку, але захисники ЗСУ розбили та витіснили ворога.

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Пізніше у мережі з'явилися шокуючі кадри Бородянки після обстрілу.