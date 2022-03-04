Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Залишилися під завалами: доля майже сотні мешканців Бородянки досі невідома

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 18:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рятувальники поки що не мають доступу до людей, яких накрило залишками будинку в результаті обстрілів
Наслідки вторгнення до селища Бородянка / Колаж "Сьогодні"
Наслідки вторгнення до селища Бородянка / Колаж "Сьогодні"

Під завалами будинків у селищі Бородянка на Київщині можуть перебувати близько 100 осіб. Про це виданню "Радіо Свобода" повідомила прессекретар управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Реклама

За її словами, рятувальники поки що не мають доступу до постраждалих. 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала до населеного пункту. Але солдати ворожої армії, що залишилися у селищі, відкрили вогонь.

Вторгнення російських військ у Бородянку

Армія РФ здійснила жорстокий наліт на селище під Києвом, обстріл тривав кілька днів. Окупанти без розбору відкривали вогонь по житлових кварталах та мирних жителях.

Ударами російської авіації у Бородянці було зруйновано кілька житлових будинків. Армія агресора спробувала ввести важку техніку, але захисники ЗСУ розбили та витіснили ворога.

Реклама

Пізніше у мережі з'явилися шокуючі кадри Бородянки після обстрілу.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Кількість охочих виїхати з України через війну зменшилася — Держприкордонслужба Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день дев'ятий. Сили окупантів закінчуються, кадирівці захопили найбільшу АЕС у Європі – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти