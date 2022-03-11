"Залишилося мало людей, сподіваюся, нас відправлять додому": перехоплена розмова військового РФ

Розгромлені підрозділи окупантів відправляють з України до Білорусі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бліцкриг Росії провалився, окупанти мріють уціліти та дочекатися ротації, щоб виїхати з України та більше не повертатися.

Такий висновок можна зробити із перехопленої СБУ телефонної розмови російського військового, підрозділ якого наступав на Київ через Бородянку.

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"У нас просто мало людей залишилося. Багато хто загинув, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і чекатимемо там. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять", – ділиться окупант зі своєю дружиною.

Військовий РФ також скаржиться, що в результаті бойових дій у них проблеми з продовольством – "у нас вчора пайки підірвало".

"Що ж, якщо вас не відправлять додому за ротацією, то відправлять в одноразових пакетах для трупів, які РФ закупила перед вторгненням. Біжіть із нашої землі і більше не повертайтеся!" – зазначили у СБУ.

Під Сумами зловили військових РФ, які шукали дорогу додому

На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ.

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У Роменському районі небайдужі мешканці одного з сіл побачили у полі групу підозрілих осіб у військовій формі. Вони звернулися до поліції.

В результаті правоохоронці спільно з ТРО упіймали групу російських солдатів. Усього 29 осіб. Вони пішою колоною блукали в районі на Сумщині. Як пояснили вже у відділку – шукали дорогу додому.