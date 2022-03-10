Залишилося недовго! Пономарьов розповів, коли Крим повернеться до складу України

Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який живе в Києві, вважає, що тимчасово окупований Крим повернеться до складу України як результат цієї війни.
Таку думку він висловив у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24".
"Росія просто не має шляху для військової перемоги, а якщо немає військової перемоги, то буде військова поразка. І питання буде тільки в тому, що буде точкою. Я вважаю, що це, мабуть, буде таким ще дуже позитивним для Росії компромісом , якщо Україна скаже, що вона нейтральна і Донбас демілітаризований, але російські війська підуть не лише з окупованих територій зараз, а й з тих територій, які були окуповані раніше", – сказав Пономарьов.
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Окупація Криму
- Крим був окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", який невизнаний ні Україною, ні світовою спільнотою. Зокрема кримський референдум не визнає і ООН.
- Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
- Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.
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