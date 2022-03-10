Залишилося недовго! Пономарьов розповів, коли Крим повернеться до складу України

Росію чекає військова поразка у протистоянні з нашою країною

Ілля Пономарьов (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який живе в Києві, вважає, що тимчасово окупований Крим повернеться до складу України як результат цієї війни.

Таку думку він висловив у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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"Росія просто не має шляху для військової перемоги, а якщо немає військової перемоги, то буде військова поразка. І питання буде тільки в тому, що буде точкою. Я вважаю, що це, мабуть, буде таким ще дуже позитивним для Росії компромісом , якщо Україна скаже, що вона нейтральна і Донбас демілітаризований, але російські війська підуть не лише з окупованих територій зараз, а й з тих територій, які були окуповані раніше", – сказав Пономарьов.

Окупація Криму

Крим був окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", який невизнаний ні Україною, ні світовою спільнотою. Зокрема кримський референдум не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Раніше ми повідомляли, що на війну з Україною Росія вже кидає приватні охоронні фірми.

Також нагадаємо, військові РФ вторглися на об'єкти ГТС України.