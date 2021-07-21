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Зупинити "Північний потік – 2" в інтересах США і Європи – Яценюк

21 липня 2021 19:28

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

У Вашингтоні чимало впливових політиків категорично проти запуску російської труби

Зупинити "Північний потік – 2" в інтересах США і Європи, і для цього необхідно зробити усе можливе.

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Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк 14 липня в Атлантичній раді у Вашингтоні.

Він зазначив, що після зустрічей у Вашингтоні практично з усіма, хто відповідає за відносини з Україною, в нього склалося враження, що всі дотримуються єдиної позиції – найкращим виходом було б зупинити проєкт "Північний потік – 2": "І ця ідея підтримується обома партіями у США".

"Північний потік – 2" – абсолютно антиукраїнський, антиєвропейський, антиамериканський і антиринковий проєкт. Це антиукраїнський проєкт, тому що Україна втратить 2 мільярди доларів щороку за транзит – а це майже розмір програми МВФ з Україною. Це антиєвропейський проєкт, адже Росія отримає інструменти впливу на енергетичний ринок ЄС. Це антиамериканський проєкт, оскільки Сполучені Штати втратять додаткову частку ринку газу, який транспортується зі США до ЄС", – наголосив Яценюк.

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Євгенія Більченко. Фото Facebook

Нагадаємо, в Офісі президента спокійно поставилися до чуток про нібито прохання Адміністрації США не критикувати угоду про "Північний потік – 2", оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського у США.

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