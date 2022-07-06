"Зупиніться!" – Янукович знову взявся за старе

Політик-втікач хоче стати миротворцем

Періодично Януковича підключають до війни проти України / Колаж "Сьогодні"

Підслідний колишній український політик Віктор Янукович вирішив регулярно писати листи до українців.

Його прессекретар опублікував новий витвір втікача, де Янукович запропонував... піти на поступки ворогові.

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Янукович – миротворець

"Мені здається, що сьогодні як ніколи потрібна адекватна оцінка ситуації та повага до найрізноманітніших думок громадян України. Громадяни самі мають зробити вибір – воювати "до останнього українця" чи намагатися зберегти те, що ще залишилося. Важливо дати можливість висловитись усім, хто має конструктивні пропозиції, і дати миру шанс. Це дозволить врятувати життя українців та зберегти майбутнє для України", – написав, ймовірно, Янукович.

Весь лист зводиться до того, що необхідно відмовитися від формату так званого об'єднаного теле-радіо марафону і пустити в ефір представників іншої точки зору. Фактично – дати ефір тим, хто схилятиме з поганого миру з Росією, зрозуміло на чиїх умовах.

"Придушення інакодумства та радикальне неприйняття інших точок зору – це той шлях, який привів нас до конфлікту. Керівництво України має, поки не пізно, припинити ділити українців на правильних та неправильних, знайти в собі сили протягнути руку тим, хто оцінює ситуацію інакше. Зараз настав час об'єднатися", – натякає Янукович на те, щоб зробити з нього миротворця.

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"Я знаю, якими мають бути наступні кроки, дії та рішення, які допоможуть досягти миру шляхом взаємних поступок", – озвучив головну пропозицію свого звернення Янукович.

Навколо втікача