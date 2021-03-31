Києву загрожує комендантська година? Ми дізналися, коли можуть прийняти рішення

У столиці можливий жорсткий локдаун: зупинка транспорту, заборона на переміщення вулицями, комендантська година після 22:00. Примітно, що ще тиждень тому такий сценарій ніхто не розглядав. Більш того, нова хвиля коронавірусу обговорювалася на засіданні РНБО. Але вирішено було жорсткіші обмеження не вводити. "Сьогодні" з'ясовували, що змінилося відтоді.

Що відомо на цей момент

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Мер Києва Віталій Кличко вже анонсував наступні обмеження, які будуть введені з 5 квітня:

Будуть закриті всі дитсадки і школи.

Громадський транспорт – наземний і метро – курсуватиме за спецперепустками: це як минулої весни.

Керівникам установ і підприємств пропонується відправити співробітників на дистанційну роботу або надати відпустки.

Заклади громадського харчування можуть продовжити роботу – але тільки навинос або на доставку.

Продуктові ярмарки вже з 1 квітня будуть заборонені.

Мінімальний строк дії обмежень – до 16 квітня.

Але ситуацію в Києві також розглядатиме Верховна Рада. Найімовірніше, це відбудеться 6 квітня, повідомило "Сьогодні" високопоставлене джерело в МВС.

Джерело вважає, що Рада може прийняти рішення про комендантську годину: повна заборона на пересування містом після 22:00. Імовірність такого рішення воно оцінює як високу. Причина – критична ситуація зі зростанням захворюваності на COVID-19 у столиці.

Кличко поквапився, але і пандемія не бариться

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Інше джерело "Сьогодні" – у Верховній Раді – зізналося, що ситуація розвивається дуже швидко. Заходи вживаються в поспіху.

"Ще тиждень тому цей сценарій ніхто не розглядав. Було засідання РНБО, і на цьому засіданні обговорювалося питання ситуації із зростанням захворюваності. Рішення про додаткові обмеження для Києва визнали недоцільним. Також раніше ситуацію аналізувала СБУ. І там теж не підтримали комендантську годину, заборону на пересування та інші подібні обмеження. Питання знову було порушено 30 березня. І так, сьогодні почалася підготовка до розгляду ситуації в Києві Верховною Радою. Ймовірно, зараз можуть прийняти будь-які рішення. А Кличко зараз просто поквапився. Намагається перехопити ініціативу".

За словами джерела, загрозливим видається не стільки зростання захворюваності, скільки зростання кількості важких випадків. Причому прогнози найгірші. Ситуація може ще більше погіршитися. Звідси – ідея про комендантську годину. У МВС її не виключають, але коментувати не хочуть.

"Можливість введення комендантської години передбачена законом, рішення приймає уряд", – сказав нам речник МВС Артем Шевченко.

Найімовірніше, під час свого виступу 31 березня мер Києва ще не знав, що до обіду оголосить про нові обмеження. Те, що рішення Київ приймав у поспіху, свідчить і ще один факт. Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, коментуючи питання можливого суперлокдауну для "Сьогодні", припустив, що ситуацію розглянуть після аналізу даних за 31 березня і 1 квітня. Тобто в п'ятницю. Це було за годину до того, як Кличко заявив про введення локдауну. При цьому сам Рубан висловився за ведення обмежень:

"Ночами нелегально працюють розважальні центри, клуби, бари, ресторани. Співробітники поліції масово закривають місця, де перебувають тисячі людей. Вони гуляють, святкують щось, напевно, коронавірус... Навантаження на співробітників поліції просто шалене. Нам потрібно приймати жорсткі рішення щодо впровадження посилених карантинних заходів. Якщо таке рішення буде прийнято, то всім доведеться сидіти по домівках, а вулиці міста патрулюватиме поліція і Національна гвардія", – заявив Рубан.



Елітні столичні клініки не брали пацієнтів з коронавірусом

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За словами Кличка, проблема ускладнюється тим, що низка столичних клінік відчайдушно чинили опір наполяганням київської влади брати хворих важких хворих з COVID-19. Так, відмовлялися надавати місця три клініки "Укрзалізниці", відомчі лікарні, Національної академії медичних наук.

"На сьогодні в Києві 6169 ліжок для лікування хворих з COVID-19. Заповнена ліжок в комунальних медустановах сьогодні – майже 80%. Цього тижня розгорнули ще 236 ліжок для прийому хворих на коронавірус. Загалом з початку нової хвилі ми підготували майже 1100 ліжок. Приймають пацієнтів з коронавірусом у 30 медустановах столиці. Зокрема, днями, нарешті, почали приймати і в трьох лікарнях "Укрзалізниці". Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли. Ці лікарні, нагадаю, МОЗ визначив ще в жовтні минулого року. Щодо інших медзакладів – відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук – де є і ліжка, і медперсонал – незважаючи на наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих з COVID-19 киян", – заявив Кличко.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус і далі поширюватиметься країною. Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов назвав умову для введення локдауну по всій країні. Всі подробиці в спецтемі: На порозі жорсткого локдауну

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