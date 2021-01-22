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Залишила сцену заради бійців на фронті: від ускладнень COVID-19 померла оперна співачка

22 січня, 06:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У жінки залишилося двоє дітей

Колишня оперна співачка Олександра Тарасова померла від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Вона залишила велику сцену заради бійців на фронті та ветеранів у мирному житті.

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У 2015-му Тарасова очолила управління Міністерства соцполітики. Опікувалася ветеранами та допомагала із протезуванням та пільгами.

19-річний син жінки оформлює опікунство над 11-річною сестрою. Брат готує їсти, прибирає у квартирі та допомагає сестрі-шестикласниці з навчанням.

Костя вчиться на другому курсі на біолога і поки ніде не працює. Тепер має платити за комірне, оформлювати спадок матері та ще й за щось жити.

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Дітям із документами допомагає близька подруга Олександри Тарасової, а кошти на перший час зібрали друзі матері.

Відео: Сьогодні
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Як повідомляли новини "Сьогодні", у червні 2020 року помер відомий волонтер Віталій Панич, який був і учасником бойових дій, а потім став допомагати бійцям. Він страждав від пневмонії, печінкової та ниркової недостатності.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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