Залишити травми позаду: як проєкт "Мирне літо" допоміг 13-річному Данилі з Покровська

Данило мріє стати психологом – щоб допомагати іншим людям позбуватися їхнії травм

Данило мріє стати психологом - і в таборі він зміг постежити за роботою фахівців

13-річний Данило Зинченко з Покровська Донецької області оздоровився та пройшов курс психологічної реабілітації у Святогорську завдяки проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо", – йдеться в сюжеті кореспондентки "Сьогодні" Юлії Покідіної.

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Данило мріє залишити психологічну травму позаду і допомагати іншим. І його мрія стати психологом має усі шанси втілитися у життя. Бо у літньому таборі він не тільки оздоровлюється, а й бачить роботу фахівців, які допомагають у тому тисячам таких, як він.

"Я хочу допомогати людям. Хочу стати психологом і допомагати людям вирішити їхні проблеми внутрішні. І, може, навіть чимось собі допомогти", – каже Данило.

Данило зізнається – війна в рідному місті залишила по собі травму.

"Я це сам відчуваю, тому що у мене буває іноді, чую я гучний звук, мені відразу хочеться відійти, хочеться закритися, ось занепокоєння", – пояснює хлопець.

Ані він, ані його близькі не постраждали. Але були свідками обстрілів та паніки, яка наростала в місті.

"Весь страх і жах, які тоді у нас були в душі – це не передати словами. Були чутні постріли, вибухи... Іноді бачили поранених людей", – розповідає Данило.

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Через ці події й переживання і виникло бажання бути психологом. Перші кроки на шляху до омріяної професії – він вже зробив.

"Читав літературу, дивився навчальне відео. Поки просто залишається закінчувати школу і вступати до ВНЗ", – зауважує хлопець.

У проєкті "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" Данило вже вдруге. Одне із найяскравіших вражень цієї зміни – майстер-клас з надання долікарської допомоги та огляд сучасної автівки швидкої.

Різноманітні секціїї, спортивні змагання, прогулянки та ігри – програма в літньому таборі Святогорська насичена.

"Мирне літо – це дуже цікава програма, яка дає можливість дітям, які не можуть поїхати в табір, відпочити в дуже приємній компанії, оздоровитися. Я дуже вдячний Рінату Ахметову за те, що він надав можливість мені та моїм друзям відвідати це місце", – каже Данило.

За сім років проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" оздоровилися та пройшли курс психологічної реабілітації понад чотири з половиною тисячі дітей.

Головне про проєкт "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо"

Проєкт постав з ініціативи психолонів Фонду Ріната Ахметова. Вони почали бити на сполох: якщо не звільнити дітей від кайданів переживань, у майбутньому все це дасться взнаки у формі неврозів і психосоматичних захворювань.

У проєкті беруть участь школярі 8–14 років з непідконтрольних Україні територій та "сірої зони", а також діти-переселенці. Більшість учасників з багатодітних, неповних сімей, вихованці дитячих будинків сімейного типу.

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