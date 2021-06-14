Обережно фейк! Військові і резервісти спростували інформацію про погане харчування (фото)

Раніше в соцмережі з'явився пост з фото бідної і неапетитної їжі, якою годують резервістів на Гончарівському полігоні

Інформація про погіршення харчування у Збройних силах України, зокрема погане годування резервістів на Гончарівському полігоні, яка поширюється у соцмережах, не відповідає дійсності.

Реклама

Про це заявив у Facebook спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, пославшись на самих військових і резервістів.

Напередодні в акаунті користувача під ім'ям Роман Глех у соцмережі з'явився пост з фото дуже бідної і неапетитної їжі, якою годують резервістів на Гончарівському полігоні.

За ЗСУ заступилася танкова бригада

Після цього в 1-й танковій Сіверській бригаді ЗСУ заявили, що ця інформація фейк, а їх годують чудово і виклали відповідні фото зі своєї їдальні.

Реклама

"Система харчування здійснюється за каталогом. Набір продуктів збільшився до 400 найменувань, що дає змогу максимально урізноманітнити меню, зробити його збалансованим і таким, що відповідає харчовій цінності", – зокрема йдеться в пості.

Там також уточнили, що на базі танкової бригади харчується зокрема й особовий склад Гончарівського полігону, а

всі інші підрозділи ЗСУ та інших військових формувань, які проходять навчання на полігоні, "харчуються виключно своїми силами, не маючи ніякого відношення до харчування танкової бригади".

Що кажуть резервісти

Крім того, заперечують погане харчування і самі резервісти, які перебувають зараз на зборах на Гончарівському полігоні, про який і йшлося в пості Романа Глеха.

Так, екс-нардеп Єгор Соболєв, який зараз якраз проходить там навчання, заявив, що логістика, харчування, проживання та інше організовані дуже добре, годують теж нормально і їжі вистачає.

Реклама

"Все організовано дуже добре... Вся логістика, харчування, проживання, прибирання – все організовано дуже чітко. Я, можливо, наслухався страшних історій про радянську армію. Все супер", – каже він на відео.

Соболєв також розмістив фото з їдальні, де харчуються резервісти.

Арестович в свою чергу звинуватив у роздуванні кампанії про погане харчування в ЗСУ політичних опонентів президента Володимира Зеленського і деякі ЗМІ.

Реклама

Нагадаємо, раніше черговий фейк видав бойовик з Донбасу – Михайло Суслов на прізвисько "Блек" заявив, нібито в 2014 році він воював з "безсмертними поляками" в складі Збройних сил України. За його словами, ці люди нібито були невбиваємі.