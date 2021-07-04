Обережно, шахраї! Як аферисти наживаються на виплатах пенсій (відео)

Фото: колаж "Сьогодні"
Уряд дозволив виплачувати пенсії українцям готівкою ще наступні два роки і поки скасував обов'язкове переведення всіх виплат на банківські картки. За 4 місяці, поки люди готувалися до можливих змін, з'явилися десятки ошуканих. Аферисти придумали схему, як виманити гроші у пенсіонерів.
Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".
Шахраї видають себе за працівників банку і пропонують швидко і безкоштовно перевести пенсію з пошти до фінансової установи.
"Вони приходять в квартири пенсіонерів і пропонують їм свої послуги з переоформлення документів. При цьому просять пенсіонерів оформити на себе довіреність. Після того, як шахраї отримують довіреність, починають просто знімати гроші з рахунку пенсіонерів, які нічого не підозрюють" , – розповіла експерт з кібербезпеки Наталія Бугайова.
Незважаючи на те, що чиновники місяць тому відклали обов'язкове переведення виплат в банки, довірливих все ж вистачає. Олександр Миколайович, і кілька його родичів віддали шахраям близько 25 тисяч гривень.
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"Щоб ми не втрачали час – багато документів не привозили, вони кажуть: ми самі все зробимо. Дали доручення, і мати дала, і сестра дала, але потім пройшло два тижні, ми повинні були отримувати пенсії, але ми не отримали. Ми заблокували ці рахунки, переоформили", – сказав потерпілий Олександр Андрейченко.
І ще з десяток як він – ошуканих пенсіонерів-сусідів. Поліція аферистів розшукує. У фінустанові, від імені якої діяли зловмисники, кажуть, що до цього відношення не мають.
"Банк не виступає ініціатором таких візитів однозначно, тому якщо до клієнтів звертаються певні люди з рекомендацією, що ми прийдемо до вас додому і оформимо вам картку, а клієнт сам не звертався в банк – це очевидно якась шахрайська схема", – зазначив представник банківської установи Олександр Жильцов.
Якщо до вас навідалися з пропозицією допомогти з оформленням пенсії – звертайтеся до поліції.
"І запам'ятайте головне: жоден банк, жодна фінансова установа не займається тим, щоб надавати подібні послуги" , – підсумувала експерт з кібербезпеки Наталія Бугайова.
Раніше ми повідомляли, що введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.
Також нагадаємо, в Україні підвищили пенсії чорнобильцям.
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