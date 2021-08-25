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Обережно, шахраї! В Україні невідомі представляються працівниками Фонду Ріната Ахметова

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 серпня, 15:08
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Насправді співробітники фонду не звертаються до громадян в приватному порядку і не збирають персональні дані, а також не здійснюють поквартирні обходи
Аферисти представляються співробітниками фонду. Фото: Фонд Ріната Ахметова
Аферисти представляються співробітниками фонду. Фото: Фонд Ріната Ахметова

В Україні активізувалися шахраї, які представляються працівниками Фонду Ріната Ахметова. Як повідомила на гарячу лінію Фонду мешканка Краматорська, невідома жінка середніх років ходить по квартирах городян, представляючись співробітницею Фонду. Вона збирає у людей паспортні дані, нібито для надання гуманітарної допомоги.

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Фонд Ріната Ахметова офіційно заявляє: його співробітники не звертаються до громадян в приватному порядку і не збирають персональні дані, а також не здійснюють поквартирні обходи.

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Про фонд

Фонд – найбільша благодійна організація в Україні. Допомог від Фонду Ріната Ахметова можна отримати тільки після офіційного звернення на гарячу лінію Фонду. Допомога Фонду надається на благодійній основі, тобто безкоштовно. Фонд не надає фінансову допомогу і не займається збором коштів.

Якщо до вас звертаються особисто або надходять підозрілі дзвінки від нібито співробітників Фонду, повідомляйте про це на нашу гарячу лінію 0800509001 та звертайтеся до правоохоронних органів.

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