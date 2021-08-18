Гострий біль у животі став розповсюдженим синдромом коронавірусу – як лікуватись

Медики не радять купувати "призначені" рекламою ліки, а також дають поради щодо відновлення печінки

При надходженні в лікарню тест на коронавірус у пацієнтки виявився позитивним / Фото: колаж "Сьогодні"

Нові штами коронавірусу найбільше вражають печінку і шлунок: окрім звичних симптомів дошкуляє ще й гострий біль у животі.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Владислава Романюк – завідувачка ковідного відділення у столичній клініці. Майже в половини пацієнтів стаціонару під час обстеження виявили ще й цукровий діабет, про який хворі й гадки не мали.

Так буває, коли нехтують профілактичними оглядами. Аби зменшити ризик ускладнень від ковіду, терапевтка радить заздалегідь приділити увагу здоров'ю. Саме час зробити хоча б один скринінг.

"Ми бачимо, що коронавірус (вражає) ось тих людей, які багато їли і отримали ожиріння, або не займалися своїм цукровим діабетом, або запустили свій артеріальний тиск. Тобто, нелікованих, в яких хронічні проблеми, вони обов'язково загострюються. Це дуже погано позначиться на результаті, на самій госпіталізації", – попереджає терапевтка, лікар-гастроентеролог, завідувачка ковідного відділення Владислава Романюк

Про симптоми вірусної хвороби експертка розповідає під час ефіру "Запитай у лікаря". Який щосереди транслює Фонд Ріната Ахметова. Такі включення – один із напрямків масштабного благодійного проєкту фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні". Глядачів цікавить: як відрізнити ковід від ангіни? Адже симптоми – висока температура та різкий біль у горлі – схожі.

"Дуже сильне відчуття інтоксикації. Тобто людина не може просто встати з ліжка", – цей важливий момент називає терапевтка.

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Ковід найчастіше позначається на печінці. Майже у 99% пацієнтів печінкові проби підвищені в кілька разів. Та це зовсім не означає, що орган потрібно очистити. Застерігає – обережно із препаратами "призначеними" рекламою.

"Печінку не потрібно чистити. Не потрібно заштовхувати в неї гепатопротектори і ось, якісь приймати такі дії, та, особливо медикаментозного характеру", – застерігає терапевтка.

Аби відновити печінку, лікарка радить більше відпочивати, пити води і на деякий час забути про гостру їжу.

"Уникаємо тих продуктів, які не любить печінку. Печінка не любить гострого, вона не любить дуже солоного, пересоленого, квашеного", – застерігає Олександра Романюк.

Ефіри "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова вже переглянули 14 мільйонів разів. Якщо раптом трансляцію пропустили – знайти корисні поради лікарів можна на соціальних сторінках благодійної організації.