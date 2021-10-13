Засуджений за аварію: помер перший директор ЧАЕС Віктор Брюханов

Брюханова призначили директором ЧАЕС в 1970 році. Він очолював спочатку будівництво, а пізніше експлуатацію станції до квітня 1986 році

Помер Віктор Брюханов / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 13 жовтня, у віці 85 років помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов.

Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

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Після Чорнобильської катастрофи Брюханова відсторонили від посади.

У 1988 року Брюханова разом з колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним засудили до 10 років ув'язнення. Через п'ять років Брюханова достроково звільнили з в'язниці.

26 квітня 2021 року СБУ оприлюднила секретні документи про катастрофу . Зокрема, є перша доповідь "наверх" Віктора Брюханова від 26 квітня 1986-го року (на цьому документі стоїть позначка "секретно"): він писав, що ситуація в місті Прип'яті і районах поруч нормальна, а рівень радіації контрольований.

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В одному зі своїх останніх інтерв'ю Брюханов розповів "Сьогодні", що в інструкції до реактору не було написано, що той вибухонебезпечний.

Життя Брюханова після в'язниці

Журналіст "Сьогодні" був в гостях у колишнього директора Чорнобильської атомної електростанції.

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До аварії на станції Віктор Брюханов жив з сім'єю в Прип'яті, після аварії був засуджений судом до 10 років ув'язнення і відправлений в одну з колоній Луганської області.

"Так як він фахівець, то працював там в котельні, трудитися треба було. На свободу вийшов через 5 років, за зразкову поведінку його випустили раніше. Додому повернувся постарілим", – розповіли "Сьогодні" рідні Брюханова.

Після аварії в чорнобильську зону не їздив – родичі екс-директора кажуть, що морально це було занадто важко, але дбайливо зберігають журнальні статті про нього, газетний рейтинг "Люди XX століття", в якому є Брюханов, а також фото, на якому Віктор Петрович запускає найперший реактор ЧАЕС.

Коли дозволяло здоров'я, Брюханов відвідував заходи, пов'язані з аварією на ЧАЕС. Це було хоч і болем, але і якоюсь потребою душі для нього.

Брюханов спілкувався до останнього з багатьма чорнобильцями.

Коли кореспондент був у будинку Брюханова, той лежав не встаючи. Уже тоді, 8 років тому він погано себе почував. Його сім'я була ображена на владу за те, що Брюханову довелося відсидіти.

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