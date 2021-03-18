Від -7 до +9, дощі і сніг: якою буде погода в п'ятницю

Дощі та мокрий снігне залишають Україну, і завтра в більшості областей буде мокро. При цьому різко похолоднішає вночі на заході, а на півдні вдень – майже весна.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Залишки циклону 19 березня ще зіпсують погоду в деяких областях – буде дощ і мокрий сніг.

Температура повітря в більшості областей України очікується в межах 2-6 тепла, у Криму до 5-9 градусів.

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Найближчої ночі в західних областях до 3-7 градусів морозу.

У Києві в п'ятницю температура повітря буде коливатися в районі 3-5 градусів. Істотні опади у столиці навряд чи варто очікувати. І, нарешті, припиниться поривчастий вітер.

А ось відповідно до карти Укргідрометцентру, завтра майже на всій території країни буде мокро.

Тим часом в ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19. Коронавірус довше зберігає життєздатність за низьких температур, але відмовлятися від масок під час потепління не варто, оскільки динаміка його поширення пов'язана насамперед із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

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