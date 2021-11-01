Від бухгалтера лікеро-горілчаного заводу до нардепа. Довибори до Ради виграє скандальний мер

Він значно відірвався від інших кандидатів та лідирує за попередніми підрахунками ЦВК

Довибори до Ради виграє мер Золотоноші. / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває підрахунок результатів голосування на довиборах в Раду по 197 округу (Черкаська область). За попередніми результатами перемагає мер Золотоноші Віталій Войцеховський. Він балотується від "Слуги народу".

Сайт "Сьогодні" вирішив зібрати все, що відомо про мера невеликого містечка в Черкаській області, зарплата якого більша, ніж у мера Києва Віталія Кличка.

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Результати голосування

Поки що ЦВК підрахувала 39% голосів:

за Віталія Войцеховського віддали свої голоси 45,8% виборців (або майже 5 тисяч людина),

Владислав Голуб, самовисування, набрав 25,76% (2792 голосів),

Андрій Іллєнко від "Свободи" – 9,69% (1051 голос),

Роман Сущенко від "Європейської солідарності" – 9,26% (1004 голоси).

Хто такий Віталій Войцеховський

Народився 4 липня 1967 року в Черкаській області. З 1991 року працював на Золотоніському лікеро-горілчаному заводі "Златогор" і дослужився там з посади бухгалтера до гендиректора.

В 2010 році його обрали мером Золотоноші. Тоді він був у партії "Соціально-екологічна партія "Союзу. Чорнобиль. Україна.". Потім його переобрали ще двічі – у 2015 (від партії "Європейська солідарність") та 2020 року (від "Слуги народу").

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Цього року вирішив піти на довибори до Ради, адже депутат 197-го округу Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА. Войцехівський у ході агітації переконував виборців – якщо він "успішний мер", то стане "гідним депутатом".

Агітація Войцехівського на виборах до Ради. Фото: РУХ "ЧЕСНО"

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Скандальна зарплата

Після того, як мер Золотоноші подав декларацію, стало зрозуміло, що його зарплата більша, ніж у мера Києва. Войцехівський задекларував 795 тисяч гривень, які заробив за минулий рік на посаді міського голови Золотоноші (у середньому 66 тисяч гривень на місяць).

За даними руху "ЧЕСНО", зарплата мера міста з населенням 28 тисяч жителів більша, ніж у більшості мерів обласних центрів, і навіть більша, ніж у мера столиці. Бюджет Золотоніської громади становить близько 200 млн гривень, а Києва – понад 60 мільярдів.

Крім того, у Войцехівського задекларовано Chevrolet Aveo 2008 року та Toyota Highlander 2015 року.

З нерухомості у мера Золотоноші є:

будинок площею 85,2 квадратних метра в селі Баштечки Жашківського району (де він народився).

будинок 74,1 квадратних метра в Золотоноші та 8 соток землі (0.0854 га).

Зеленський особисто агітував за Войцеховського

Менше ніж за два тижні до виборів президент поїхав до Золотоноші, щоб нібито оглянути об'єкти "Великого будівництва". А точніше – щоб відкрити збудований у місті басейн.

Але поряд із Зеленським весь час був присутній кандидат у нардепи від "Слуги народу" Віталій Войцеховський. Сам президент запевняв, що візит не пов'язаний з майбутніми виборами.

До речі, Войцеховський регулярно звітує на місцевих сайтах про результати "Великого будівництва". Спостерігачі ОПОРИ звинувачували його в використання адмінресурсу в ході передвиборчих перегонів.

Зеленський особисто відкривав басейн у Золотоноші. Фото: Офіс президента

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