Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Від творців SwitchBlade! Україна отримає у подарунок сотню безпілотників Quantix Recon

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 17:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Подаровані безпілотні авіаційні системи Quantix Recon будуть відправлені цього тижня
Наступного тижня до України приїдуть дрони
Наступного тижня до України приїдуть дрони / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія АeroVironment передала Міністерству оборони України понад 100 безпілотних авіаційних комплексів Quantix Recon.

Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

Реклама

Подаровані безпілотні авіаційні системи Quantix Recon будуть надіслані цього тижня, заявили в АeroVironment. Послуги з оперативного навчання для переданих у дар систем також надаватимуться безкоштовно.

Дрони передали послу та військовому аташе в посольстві України головою, президентом та головним виконавчим директором AeroVironment Вахідом Навабі під час особистої зустрічі минулого тижня.

"Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не піддаватися впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється", – сказав Навабі.

Реклама

Пожертви не залежать від інших систем, які вже надаються Україні урядом США, додають в AeroVironment.

Про AeroVironment та Quantix Recon

Зазначимо, що AeroVironment, Inc. – світовий лідер у галузі інтелектуальних багатодисциплінарних роботизованих систем.

Безпілотний літальний апарат Quantix Recon – це легке, легко розгортається повністю автоматизоване розвідувальне рішення, яке на вимогу надає оперативну інформацію з використанням зображень рельєфу, рослинності та інфраструктури з географічною прив'язкою високої роздільної здатності.

Реклама

Завдяки своїй унікальній гібридній конструкції з вертикальним зльотом та посадкою Quantix Recon поєднує в собі переваги вертикального зльоту та посадки мультироторного дрона з дальністю польоту, швидкістю та ефективністю безпілотного літального апарату з нерухомим крилом. Завдяки повністю автоматизованому управлінню польотом БПЛА може обстежити до 1,6 квадратних кілометрів або 20 кілометрів за 45-хвилинний політ з однією батареєю.

Хто допомагає Україні у війні з РФ

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 20 квітня
1
Особовий склад 20900
Особовий склад
2
Літаки 171
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артилерія 391
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1504
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.58

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти