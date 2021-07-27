Від Венедиктової йде заступник, який займався "військовими" справами

До недавнього часу Мамедов курирував важливий департамент війни в Офісі генерального прокурора

Гюндуз Мамедов займався розслідуванням військових злочинів. Колаж "Сьогодні"

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов йде у відставку, не уточнивши причину свого звільнення. Про це він повідомив в Twitter, опублікувавши відповідну заяву.

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"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде. Служу українському народові", – написав чиновник.

Відзначимо, що Мамедов до кінця червня поточного року курирував в Офісі генпрокурора роботу департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту (неофіційно його називають "департаментом війни").

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Але після призначення в цей департамент іншого заступника Венедіктової Якубовського, Мамедов був переведений у департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству, а також відповідає за роботу тренінгового центру прокурорів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Мамедов називав суму збитку від окупації Росією Криму. За його словами, Україна направила до Міжнародного кримінального суду в Гаазі вісім повідомлень про злочини Росії в окупованому Криму, а також про масштабні і систематичних порушеннях майнових прав українців на півострові.

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